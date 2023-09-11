خضع لجلسة تصوير.. الأهلي يستعد لإعلان صفقة المهاجم

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة انضمام الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد بعد ضمه في صفقة انتقال حر.

وقال مصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن “موديست” خضع لجلسة تصوير قبل قليل بإستاد مختار التتش بعد ان وصل من مطار القاهرة مباشرة الي مقر النادي بالجزيرة.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير بالقاهرة في الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، قبل أن يعلن السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني، القائمة التي سيغادر بها للمملكة العربية في رحلة يترأسها العامري فاروق نائب رئيس النادي، وسيرافقها عدد من أعضاء مجلس الإدارة علي نفقتهم الشخصية.

وسيتدرب الفريق بالسعودية علي أحد الملاعب الفرعية هناك ليومين قبل خوض المباراة يوم الجمعه ثم العودة مساء السبت استعداداً لمباريات الدوري .

ويواجه الأهلي إتحاد العاصمة الجزائري مساء الجمعه علي ملعب المدينة الرياضية بمدينة الطائف السعودية علي لقب السوبر الأفريقي.