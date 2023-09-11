هل يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي؟.. وزير العدل يوضح.. فيديو

علق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على إمكانية إلغاء الحبس الاحتياطي، مؤكدا: "مفيش دولة لا تعرف الحبس الاحتياطي".

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل دول العالم بها حبس احتياطي والاختلاف في النطاق ومدة الحبس حسب ظروف كل دولة".

وأضاف: "لدينا بدائل الحبس الاحتياطي في القانون ولكنها لا تلغي الحبس"، مضيفا: "الدولة لا تتعقب أحدا ولكن هناك من يشكك لإثارة الفوضى".

وأشار وزير العدل،: "هناك من يشكك في الدولة وإنجازاتها لإبعاد الشعب عن قيادته".

