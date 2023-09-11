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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي؟.. وزير العدل يوضح.. فيديو

وزير العدل
وزير العدل

علق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على إمكانية إلغاء الحبس الاحتياطي، مؤكدا: "مفيش دولة لا تعرف الحبس الاحتياطي".

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وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل دول العالم بها حبس احتياطي والاختلاف في النطاق ومدة الحبس حسب ظروف كل دولة".

وأضاف: "لدينا بدائل الحبس الاحتياطي في القانون ولكنها لا تلغي الحبس"، مضيفا: "الدولة لا تتعقب أحدا ولكن هناك من يشكك لإثارة الفوضى".

وأشار وزير العدل،: "هناك من يشكك في الدولة وإنجازاتها لإبعاد الشعب عن قيادته".
 

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