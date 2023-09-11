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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل: الرئيس السيسي لديه إرادة سياسية كبيرة وأمر بعودة المحاكم والنيابات للعريش

وزير العدل
وزير العدل

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن رجال القضاء يعملون بقوة في العريش والعمل يسير بشكل جيد.

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وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كنت أذهب للعريش بدافع شخصي عايز أقول لمحمد شقيقي الشهيد وزملائه حقكم رجع بالكامل واسمكم في كل مكان".

 

وأشار المستشار عمر مروان، وزير العدل،: "الرئيس السيسي لديه إرادة سياسية كبيرة وأمر بعودة المحاكم والنيابات للعريش"، موضحا: "الرئيس السيسي طلب عمل محاكم ونيابات العريش مع الحفاظ على أمن أولادنا".

 

وأوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل،: "الدولة قوية وتبسط سلطتها في كل مكان"، مضيفا: "الإرهاب لن يثنينا عن التمسك بالأرض".

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