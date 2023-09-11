هل يوجد معتقلين في مصر؟.. أحمد موسى يفاجئ وزير العدل على الهواء.. فيديو

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لا يوجد اعتقال سياسي في مصر.

وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا يوجد مسمى معتقل في مصر والموجودين محبوسين أو مسجونين".

وأشار: "لفظ اعتقال هدفه التضليل ونشر الشائعات ضد مصر"، موضحا: "لا يوجد أحد في السجون في مصر بدون علم القضاء".

وأوضح: "أي شخص في السجن يكون ارتكب جريمة.. ولا يوجد شيء اسمه جريمة رأي"، مضيفا: "القانون لم يحبس أحد قال رأيه".

واسترسل: "قد يصدر حكم ضد أحد تجاوز في رأيه للخروج عن النص"، متابعا: "الرأي الذي سيكون سبب وقذف وتحريض وغيره يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون".

وتابع: "حرية الرأي حق من حقوق الإنسان.. وحرية الرأي معناها السب والقذف وازدراء الأديان، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد نشر الفتنة ليست حرية رأي أو تعبير لأنه اختلاق واقعة يحاسب عليها".