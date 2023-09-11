عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يوجد معتقلين في مصر؟.. أحمد موسى يفاجئ وزير العدل على الهواء.. فيديو

وزير العدل
وزير العدل

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لا يوجد اعتقال سياسي في مصر.

txt

وزير العدل: الانتهاء من 640 ألف طعن مدني.. ونصف مليون قضية تابعة للطب الشرعي.. فيديو

txt

وزير العدل يعلن مفاجأة سارة عن قانون التصالح على مخالفات البناء.. فيديو

وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا يوجد مسمى معتقل في مصر والموجودين محبوسين أو مسجونين".

 

وأشار: "لفظ اعتقال هدفه التضليل ونشر الشائعات ضد مصر"، موضحا: "لا يوجد أحد في السجون في مصر بدون علم القضاء".

 

وأوضح: "أي شخص في السجن يكون ارتكب جريمة.. ولا يوجد شيء اسمه جريمة رأي"، مضيفا: "القانون لم يحبس أحد قال رأيه".

 

واسترسل: "قد يصدر حكم ضد أحد تجاوز في رأيه للخروج عن النص"، متابعا: "الرأي الذي سيكون سبب وقذف وتحريض وغيره يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون".

 

وتابع: "حرية الرأي حق من حقوق الإنسان.. وحرية الرأي معناها السب والقذف وازدراء الأديان، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد نشر الفتنة ليست حرية رأي أو تعبير لأنه اختلاق واقعة يحاسب عليها".

وزير العدل الإعلامي أحمد موسى ازدراء الأديان الأخبار الكاذبة أحمد موسى المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان حرية الرأي حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

وديا.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل السفر للسعودية غدا

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

ترشيحاتنا

بإمكانيات أكبر من ChatGPT ومجاني... إزاي تستفيد من روبوت Claude

ماكرون يعلن حشد الموارد اللازمة لتقديم المساعدة الطارئة إلى ليبيا

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

حجم الكارثة كبير.. إعلان صادم من البرلمان الليبي بشأن تداعيات العاصفة دانيال

وزير العدل: قانون التصالح متاح للجميع حتى لمن لم يسدد الـ 25%..فيديو

هل يوجد معتقلين في مصر؟.. أحمد موسى يفاجئ وزير العدل على الهواء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

فيديو

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ