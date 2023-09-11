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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل يحبس دموعه على الهواء بسبب شقيقه الشهيد محمد مروان.. فيديو

وزير العدل
وزير العدل

تحدث المستشار عمر مروان وزير العدل، بتأثر شديد عن شقيقه الأصغر الشهيد المستشار محمد مروان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد».

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وقال المستشار عمر مروان: أذهب إلى العريش بدافع شخصي وعاوز أقول لمحمد شقيقي الشهيد وزملائه حقكم رجع بالكامل واسمكم في كل مكان.


وأكد مروان خلال حواره مع أحمد موسى، عبر قناة «صدى البلد»، إن رجال القضاء يعملون بقوة في العريش والعمل هناك يسير بشكل جيد.

 

وأضاف المستشار مروان قائلا: «أتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي لحرصه الشديد على عودة المحاكم والنيابات مرة أخرى إلى مدينة العريش»، مشيرا إلى أن الدولة قوية وتبسط قوتها على أرض سيناء وتم القضاء على الإرهاب وعودة العمل في كافة مناحي الحياة. 

وزير العدل الإعلامي أحمد موسى المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان الرئيس السيسي الحبس الاحتياطي أحمد موسى

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