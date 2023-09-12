متى يبدأ شهر مولد النبي 2023؟.. الإفتاء تحدده بعد 33 ساعة

يبحث كثيرون الآن عن متى يبدأ شهر مولد النبي 2023 ؟ ، والذي يعد من أهم الشهور التي ينتظرها الناس بالفرح و الحلوى ، فالجميع يتساءل عن موعد مولد النبي 2023 ، حيث إن الاحتفال بميلاد الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وعن متى يبدأ شهر مولد النبي 2023 فمن المقرر أن تحدده دار الإفتاء المصرية بعد غد الخميس باستطلاع هلال شهر ربيع الأول الموافق 29 صفر لعام 1445هـ، و 14 سبتمبر 2023م.

متى يبدأ شهر مولد النبي 2023

تحدد دارُ الإفتاءِ المصريةُ ، متى يبدأ شهر مولد النبي 2023 ، من خلال استطلاع هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، والذي من المقرر أن يتم بعد غروب شمس يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

ويتم التحقَّقَ لديها شرعًا وفقًا لنتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة بثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، من عدم ثبوته، ليتبين هل اليوم التالي هو المتمم لشهر صفر وفقا لما أفادت به الحسابات الفلكية، أم سيكون اليوم التالي هو غرة شهر ربيع الأول، وفي كلا الحالتين يحين موعد المولد النبوي 2023 بعد 11 يوما من غرة شهر ربيع الأول.

متى يبدأ شهر مولد النبي فلكيا

من المقرر أن تكون عدة شهر صفر 30 يوما كاملا، وتكون بداية شهر ربيع الأول فلكيا يوم السبت 16 سبتمبر الجاري، وعدته أيضا 30 يوما، وفقا للحسابات الفلكية، ومن ثم فإن موعد المولد النبوي الشريف 2023 - 1445، يحين بالتقويم الهجري يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 هـ، ما يوافق بالتاريخ الميلادي 27/9/2023، ووفقا لبيانات الدليل الفلكي الواردة عن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

متى مولد النبي 2023

من المقرر أنه إذا وافقت الرؤية الشرعية الحسابات الفلكية والتي أقرت أنه يبدأ الاحتفال به على وجه التحديد من بعد مغرب يوم الجمعة الموافق 26 من سبتمبر الجاري، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي، وحتى مغرب اليوم التالي السبت 27 سبتمبر ، تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والذي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1445 هـ، ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

لعله من أكثر الأسئلة التي تشغل أذهان المسلمين، حيث إن المولد النبوي الشريف له اهتمام خاص من المصريين ويأكلون فيها حلوى المولد النبوي، والاحتفال بالمولد النبوي الكريم عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وحدد علماء الفلك موعد المولد النبوي 2023 ، الذي يوافق فلكيًا السبت 27 سبتمبر 2023، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ويجب علينا اتباع الرؤية الشرعية التي تصدرها الإفتاء في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لتحدد موعد المولد النبوي الشريف وغرة شهر ربيع الأول.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

إجازة المولد النبوي 2023 من الإجازات التي ينتظرها الكثير من المواطنين ضمن إجازات عام 2023 في مصر والمغرب وتونس والجزائر والإمارات والسودان، وغيرها من الدول العربية التي تعتمد موعد المولد النبوي 2023 عطلة رسمية في البلاد، وبعد أن تعلن دار الإفتاء المصرية غرة شهر ربيع الأول 1445، سيتم التأكد من موعد المولد النبوي ميلاديا على نحوا دقيق، وبعد أيام قليلة سيصدر مجلس الوزراء المصري بيانه بشأن إجازة المولد النبوي 2023 لتكون إما الأربعاء 27 سبتمبر أو ترحيلها ليوم الخميس 28 سبتمبر.