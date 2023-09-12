الصحف تبرز توجيه الرئيس السيسي بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فقد أبرزت الصحف إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وتقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، مؤكدا تضامن مصر، حكومة وشعبا، مع الأشقاء في مصابهم الأليم.

وقال الرئيس، في تصريح له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس: «أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، وأؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعا بوحدتكم معا».

كما أعربت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس- عن خالص التعازي والتضامن مع ليبيا، إثر العاصفة «دانيال» وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخرا، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

ومن جانبها، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالاستثمارات الصينية، مضيفا أن الشركات الصينية تسعى للاستفادة من حوافز الاستثمار التي تمنحها مصر، واستغلال حجم السوق الكبير المتاح للتصدير إلى الدول والتكتلات التي ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع مصر.

جاء ذلك خلال متابعته المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية الصينية «تيدا مصر» التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن انعقاد المنتدى القومي للاستثمار، خلال النصف الأول من العام المقبل، يأتي تأكيدا لالتزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتخاذ إجراءات عملية؛ من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.. مشيرا إلى أن تنظيم المنتدى كان ضمن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول اجتماعات المجلس بعد إعادة تشكيله.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول عددا من محاور المنتدى، ومنها تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار.. مشيرا إلى أن الاجتماع تناول أيضا الرسائل المستهدف إيصالها، والجمهور المستهدف، والإعداد الفني، ومختلف اللوجستيات الأخرى.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع حضره جميع الوزارات المعنية، وتم التأكيد خلاله أن المنتدى يهدف إلى الترويج لمزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار الرئيسية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، ووضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات اللوجستية.

وعلى جانب آخر، اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر، وحرص مدبولي خلال اللقاء على متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأسيس الإلكتروني للشركات بالهيئة، التي انطلقت الشهر الماضي.

وفي هذا المجال، أوضح حسام هيبة أنه منذ إطلاق الخدمة استقبل الموقع 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة، والباقي في مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس.

وفي إطار منفصل، نقلت صحيفة "الأهرام" تأكيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قطاع الصناعات الغذائية يسهم بنصيب كبير في هيكل الصادرات المصرية، حيث بلغ إجمالي صادرات القطاع خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي مليارين و635 مليون دولار، مقارنة بنحو مليارين و384 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 10٫5%.

واستعرض الوزير - خلال اجتماع المائدة المستديرة لشركات الصناعات الغذائية - جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص توطين صناعة مستلزمات الإنتاج حيث حددت الوزارة 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، تشمل فرص منتجات ومستلزمات إنتاج في القطاعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية.

وفي سياق آخر، تناولت صحيفة "الأهرام" تأكيد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الدولة تولي القضاء وشئونه اهتماما غير مسبوق، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس، عددا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل حديثة.

وأشاد الوزير بالأداء المتميز والجهد المبذول المقدم من جانب أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأداء رسالتهم، مؤكدا أهمية تنمية مهاراتهم العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور، للمساهمة في تحقيق طفرة في سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة.

وبدورها، ألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعلان مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى متفاوتة الشدة على القاهرة ومحافظات السواحل الشمالية، مساء اليوم، تأثرا بالعاصفة دانيال»، فيما تشهد الإسكندرية اعتبارا من مساء أمس أمطارا غزيرة ومتفاوتة الشدة.

وأكدت مديرة مركز الاستشعار عن بعد - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس - أن دانيال عاصفة استوائية دخلت ليبيا أمس وسجلت سرعة الرياح فيها نحو 80 كيلو في الساعة، موضحة أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا، ولذلك يكون تأثيرها مختلفا تماما على الأراضي المصرية، على نحو أخف بكثير حيث دخلت العاصفة دانيال إلى مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية وهي «سيوة- مطروح- العلمين- الإسكندرية» وتسببت في إثارة الرمال مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن تتقدم الرمال المثارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، ولكن على نحو خفيف جدا عن نظيرتها في المنطقة الغريبة.

ووجهت الدكتورة إيمان شاكر نصائح للمواطنين بتجنب السفر في توقيتات إثارة الرمال وسقوط الأمطار الغزيرة حفاظا عليهم من انخفاض مستوى الرؤية.

وأشارت إلى أن فصل الخريف بدأ مناخيا وليس فلكيا الذي سيبدأ اعتبارا من 23 سبتمبر الجاري، وذلك جراء المنخفضات الموجودة على البحر المتوسط.

وكانت العاصفة دانيال قد ضربت مناطق عدة في ليبيا وأغرقت السيول والفيضانات مدنا بأكملها وأصابت البلاد بشلل كبير.

وفي إطار منفصل، أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى قرار د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 24 ساعة لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الساعة، مؤكدا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.digital.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023 / 2024.

وصرح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا طوال فترة التنسيق.

وأكد المتحدث الرسمي أهمية استغلال الطلاب فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيا إذا رغب الطالب.

وبدورها، قالت صحيفة "المصري اليوم" إن وزارة التربية والتعليم حددت مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، حيث أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قرارا وزاريا بشأن المواصفات المطلوبة، نص على أن يهدف الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب والطالبات داخل المدارس إلى إظهار ترتيب وتناغم الطلاب وانضباطهم داخل المدارس؛ إذ يمثل استكمالا للأهداف المرتبطة بالعمل التربوي، بالإضافة إلى ترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات.

وأكد القرار أن الزي المدرسي يستهدف غرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، من خلال إبراز خصوصية كل مرحلة في هذا الجانب، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب، وإرساء مبدأ العدالة والمساواة وكذا الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب بارتداء الملابس الرسمية الموحدة؛ ما يقلل العنف والمشكلات التأديبية داخل المدارس، فضلا عن التقليل من إهدار الوقت والمنافسة بين الطلاب القائمة على التباهي والتفاخر وخفض التكاليف وتخفيف الأعباء المادية على أولياء الأمور.

وفي إطار منفصل، أشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر التقى، بالعاصمة الألمانية برلين، فرانك فالتر شتاينماير رئيس الجمهورية الألمانية، لبحث سبل مكافحة تزايد وتيرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، والتصدي للإساءة للمقدسات الدينية وظاهرة العداء للإسلام والمسلمين.

وقال شيخ الأزهر، خلال اللقاء، إن الأزهر الشريف حريص على نشر قيم السلام والأخوة الإنسانية محليا وعالميا، فعلى المستوى العالمي أطلق الأزهر عدة مبادرات يأتي في مقدمتها بيت العائلة المصرية بالتعاون مع الكنائس المصرية، وقدمنا نسيجا وطنيا مترابطا ومحصنا ضد الكراهية والتعصب.

وأشار الطيب إلى أن الأزهر يقف على مسافة واحدة من المساس بأي دين من الأديان، ولا يفرق في ذلك بين المقدسات الإسلامية أو مقدسات الأديان الأخرى.