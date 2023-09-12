غيوم وأتربة تغطي شوارع القاهرة والجيزة.. صور

رصدت عدسة موقع صدى البلد الرياح المحملة الأتربة في سماء شوارع محافظتي القاهرة والجيزة منذ صباح اليوم.

ملأت السماء بـ السحب والغيوم والأتربة بشكل كبير، بإلاضافة إلي الأمطار الخفيفة.

وأكدت غرف العمليات الرئيسية بعدة محافظات على مستوى الجمهورية رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة العاصفة "دانيال"، ومتابعة حالة الطقس أولًا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.



في القليوبية، تعرضت المحافظة اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة دون أي تأثير على الحركة المرورية والحياة العامة للمواطنين، ووجه المحافظ عبدالحميد الهجان بانعقاد غرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز؛ لمتابعة حالة الطقس أولًا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار من خلال توفير المعدات والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة؛ لمواجهة تراكم أية كميات من مياه الأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وفي الإسماعيلية، وجه المحافظ شريف فهمي بشارة بالمتابعة اللحظية لمواجهة العاصفة "دانيال" ورصد أية مشكلات وحلها على الفور، مكلفًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية متصلة بالقرى والمراكز ورصد أية حالات طارئة؛ تجنبًا لحدوث أية مشكلات نتيجة كثافة الأتربة وسقوط الأمطار، بجانب التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع.

كما وجه كافة الجهات التنفيذية المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء للتعامل مع تداعيات عدم استقرار الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الـ48 ساعة القادمة؛ نتيجة نشاط وزيادة سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة؛ تأثرًا بالعاصفة القادمة من ليبيا.

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