بلومبرج: ارتفاع أسعار السجائر في مصر يغير التوقعات بشأن التضخم

ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أن ارتفاع أسعار السجائر أدي إلى إلغاء التوقعات الخاصة بالتضخم، حيث كان العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يصل التضخم إلى ذروته قبل أشهر.

وأوضحت “بلومبرج” أنه في بلد يضم 18 مليون مدخن، أدت التكهنات حول الارتفاع الوشيك في الأسعار إلى قيام التجار بتخزين السجائر في الأشهر الأخيرة، مما أدى بدوره إلى نقصها وارتفاع غير مسبوق بأكثر من 50٪ في تكلفة التبغ منذ مارس.

وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس ومقرها القاهرة: “كنا نتوقع في الأصل أن يصل التضخم إلى ذروته في يونيو وخطأ توقعاتنا ينبع في المقام الأول من الارتفاع الكبير في أسعار السجائر. وهذا الصعود طغى على الاتجاه المتباطئ إلى حد ما في التضخم الشهري”.

ويتم تحديد أسعار السجائر في الغالب من قبل الحكومة ويتم إدارتها من خلال الشركة الشرقية للدخان.