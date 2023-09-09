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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

السجائر
السجائر

لا تزال أزمة السجائر مستمرة ولم تنتهي بعد، حيث شهدت أسعار السجائر إرتفاعا شديدا خلال الأشهر الماضية، ويتساءل المواطنين عن موعد إنخفاض أسعار السجائر.

السجائر 

الشرقية للدخان

أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "أزمة السجائر ليست لها علاقة بالاستثمار المتعلق بشراء حصة من الشركة الشرقية للدخان".

حل أزمة أسعار السجائر

وشدد على ضرورة سرعة إصدار التشريع الضريبي للسجائر من أجل إنهاء أزمة ارتفاع الأسعار بالأسواق.

ولفت إلى أنه تقدم بطلب بالإفراج عن السجائر التي ضبطها بالمخازن وطرحها بسعرها الرسمي في محطات الوقود "وطنية".

قيمة الحصة المباعة من شركة السجائر بالدولار

وفي نفس السياق، كشف منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال عن استحواذ شركة إماراتية على 30% من الشركة الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار.

حصيلة ضرائب السجائر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": " تحصل الدولة من ضرائب السجائر على ما يقرب من 85 مليار جنيه سيظل ثابتًا ويزيد بزيادة الإنتاج، وأسعار السجائر لن تكون متروكة للشركة أو لأي شريك أجنبي".

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ضخ مبالغ لشراء التبغ

ولفت: الفترة المقبلة سيتم ضخ 150 مليون دولار لشراء مستلزمات من التبغ لزيادة الإنتاج بما يزيد على 10 ملايين علبة سجائر يوميا لتغطية احتياجات السوق.
 

احتياجات الشرقية للدخان

وأشار: الشركة الشرقية للدخان كانت بحاجة إلى 40 مليون دولار شهريا لتوفير المادة الخام بالتبغ من الخارج.
 

السجائر 

موعد انتهاء أزمة السجائر وحقيقة ارتفاع أسعارها

وأكد: أزمة السجائر ستنتهي خلال أسبوع بمجرد شراء التبغ الخام وزيادة الإنتاج، ولن يكون هناك تحركا في الأسعار بعد صفقة شركة جلوبال والشرقية للدخان.

أسعار السجائر الرسمية


بوكس "10" بـ 15 جنيها.
كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها.
كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.
ميريت بأنوعها بـ 59 جنيها.
مارلبورو رد بـ 54 جنيها.
مارلبورو جولد بـ 54 جنيها.
مارلبورو كرافت بـ 44 جنيها.

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