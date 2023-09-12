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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: نزوح 20 ألف شخص في ليبيا بسبب العاصفة دانيال

ليبيا
ليبيا

قال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، إن هناك 20 ألف شخص في المناطق المنكوبة في ليبيا نزحوا بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد.

وأضاف المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له، أن العاصفة دانيال دمرت البنية التحتية الحيوية وآلاف المنازل في ليبيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز الإحصاء الرسمي في ليبيا، ارتفاع عدد الوفيات من جرّاء العواصف والسيول التي ضربت البلاد بسبب العاصفة دانيال إلى 5200، كما ارتفع عدد المفقودين إلى 8250 شخصا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القوات المسلحة الليبية، إن فرق البحث والإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الجثث وإنقاذ المواطنين بسبب الطرق الوعرة، لافتة إلى أن جميع الطرق الرابطة بين المدن قطعت بسبب الفيضانات في ليبيا.

وأضاف الجيش الليبي في تصريحات صحفية، أن 25% إلى 45% من مدينة درنة اختفت في البحر منها المنطقة التاريخية التي غمرتها الفيضانات ودمرتها، كما تجاوز ضحايا الفيضانات في درنة فقط 3000 شخص.

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