أسنان القاهرة تعلن تعليمات مهمة قبل إجراء الكشف الطبي

أعلنت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب المستجدين بالفرقة الأولى للعام الجامعي 2023/2024.

‎-وقالت كلية طب الأسنان ، يبدأ تقديم الأوراق المطلوبة من يوم 17/09/2023 وذلك بعد الانتهاء من الكشف الطبى والمحدد له يوم 16/09/2023.

‎كما أن الموقع الخاص بخدمة التسجيل الإلكتروني للكشف الطبي للطلاب المستجدين:

https://medcheck.cu.edu.eg

‎تعليمات هامة قبل الكشف الطبي:

‎-يتم الكشف بمقر مستشفى الطلبة بميدان الجيزة.

‎-يتم الكشف من 09:30 - 11:30 صباحا للطالبات ومن 11:30 - 01:30 ظهرا للطلبة.

‎-على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إبراز إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة + صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة + استمارة الكشف المطبوعة من الموقع الالكتروني.

‎-يرجى من الطلبة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

‎-ممنوع تواجد أولياء الأمور منعا للتزاحم داخل أو خارج المستشفى.

‎-في حال تعذر التسجيل من خلال الموقع الالكتروني المذكور يتم التوجه للتسجيل داخل مستشفى الطلبة.

‎-يتم سداد مبلغ (55) جنيها رسوم الكشف الطبي للطلاب المصريين (نظامي - انتساب) ومبلغ (330) جنيها ( لطلاب الساعات المعتمدة).

‎-يتم السداد عن طريق منافذ فوری (متوفر منافذ داخل المستشفى) أو إلكترونيا.