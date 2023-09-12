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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ استشعار عن بعد: إعصار دانيال فى ليبيا حدث طارئ

ليبيا
ليبيا

أكد الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض،  أن التغيرات المناخية التي حدثت أدت لإمكانية تعرض البحر المتوسط للأعاصير  مثل ارتفاع درجة الحرارة المتوسط بمعدل لـ2.5 درجة ماوية آخر 30 عامًا.

وقال هشام العسكري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”،  إن  إعصار "دانيال" الذي ضرب الدولة الليبية عبارة عن حدث طارئ، مشيرًا إلى أن التنبؤ بالعواصف والأعاصير ومواسم الجفاف أمر غير ممكن.

 

المنطقة الاستوائية

وتابع  أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، أنه من الممكن التنبؤ بالظواهر التي تتسبب في  الأعاصير  والعواصف أو الفيضان، مؤكدا أن الاعاصير تحدث في بعض المناطق من العالم وجرى العرف أن تحدث الاعاصير في المنطقة الاستوائية.

التغيرات المناخية البحر المتوسط ارتفاع درجة الحرارة الدولة الليبية الجفاف

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