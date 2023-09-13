ستكون مفيدة.. نجم منتخب مصر السابق يعلق على الخسارة بثلاثية أمام تونس

أكد محمود فتح الله، مدرب عام فريق بيراميدز، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لديه فكر جيد، ولا يجب تقييم الأمور على 90 دقيقة فقط، مشيرا إلى أن هناك استفادة كبيرة من الأخطاء التي حدثت خلال لقاء تونس الودي، ولكن الخسارة جاءت في وقت جيد، من أجل إصلاح الأخطاء.

وقال “فتح الله” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "فيتوريا صنع شكلاً جيدًا لمنتخب مصر، وهناك قناعة كبيرة بين اللاعبين بوجوده، وسوف يكون هناك تقييم مختلف للاعبين في المرحلة المقبلة، علينا إغلاق الصفحة والاستفادة منها مستقبلًا".

وأضاف: "هناك أخطاء حدثت ورغم الخسارة القاسية لكنها ستكون مفيدة، وأتمنى أن يعمل فيتوريا على تلافيها مستقبلًا".

وواصل: "لم نبدأ المنافسات الرسمية وفوجئنا بإصابة بوبو ومحمد حمدي، ونتمنى أن يعودان سريعًا، ومن الوارد أن يُجري محمد رضا بوبو عملية الفتاق، بينما محمد حمدي يعاني من إصابة في الأنكل، وأتمنى عودته سريعاً للملاعب".

وزاد: "قمنا بالحفاظ على اسكواد الموسم الماضي، وتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين، وتعاقدنا مع عناصر مميزة، ولدينا ثقة كبيرة في القائمة بالكامل من أجل تقديم موسم قوي".

وأكمل: "قمنا بعمل معسكر قوي في تركيا وخضنا مباريات ودية وكان اللاعبون في حالة حماس ويتدربون بشكل قوي، والعناصر الجديدة تأقلموا بسرعة، جميعًا كنا سعداء بالمعسكر، ولدينا حالة تفاؤل شديدة، ونتمنى تحقيق بطولة الموسم الحالي".

وتابع: "الزمالك نادٍ كبير وسيظل موجود في المنافسة ويضم لاعبين مميزين من الموسم الماضي، كانوا في حاجة لصفقات أيضًا، لكن هناك عناصر مميزة ومدرب مستقر لديه فلسفة معينة، الزمالك سيظل منافسًا قويًا في الموسم الجديد للأهلي وبيراميدز وفيوتشر".

وأتم: "نركز فقط على مواجهة الجيش الرواندي في المباراة الرسمية الأولى لنا، ولم نفتح ملف مواجهة الزمالك في الدوري حتى الآن".