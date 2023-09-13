عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ستكون مفيدة.. نجم منتخب مصر السابق يعلق على الخسارة بثلاثية أمام تونس

صدى البلد

أكد محمود فتح الله، مدرب عام فريق بيراميدز، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لديه فكر جيد، ولا يجب تقييم الأمور على 90 دقيقة فقط، مشيرا إلى أن هناك استفادة كبيرة من الأخطاء التي حدثت خلال لقاء تونس الودي، ولكن الخسارة جاءت في وقت جيد، من أجل إصلاح الأخطاء.

وقال “فتح الله”  في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "فيتوريا صنع شكلاً جيدًا لمنتخب مصر، وهناك قناعة كبيرة بين اللاعبين بوجوده، وسوف يكون هناك تقييم مختلف للاعبين في المرحلة المقبلة، علينا إغلاق الصفحة والاستفادة منها مستقبلًا".

وأضاف: "هناك أخطاء حدثت ورغم الخسارة القاسية لكنها ستكون مفيدة، وأتمنى أن يعمل فيتوريا على تلافيها مستقبلًا".

وواصل: "لم نبدأ المنافسات الرسمية وفوجئنا بإصابة بوبو ومحمد حمدي، ونتمنى أن يعودان سريعًا، ومن الوارد أن يُجري محمد رضا بوبو عملية الفتاق، بينما محمد حمدي يعاني من إصابة في الأنكل، وأتمنى عودته سريعاً للملاعب".

وزاد: "قمنا بالحفاظ على اسكواد الموسم الماضي، وتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين، وتعاقدنا مع عناصر مميزة، ولدينا ثقة كبيرة في القائمة بالكامل من أجل تقديم موسم قوي".

وأكمل: "قمنا بعمل معسكر قوي في تركيا وخضنا مباريات ودية وكان اللاعبون في حالة حماس ويتدربون بشكل قوي، والعناصر الجديدة تأقلموا بسرعة، جميعًا كنا سعداء بالمعسكر، ولدينا حالة تفاؤل شديدة، ونتمنى تحقيق بطولة الموسم الحالي".

وتابع: "الزمالك نادٍ كبير وسيظل موجود في المنافسة ويضم لاعبين مميزين من الموسم الماضي، كانوا في حاجة لصفقات أيضًا، لكن هناك عناصر مميزة ومدرب مستقر لديه فلسفة معينة، الزمالك سيظل منافسًا قويًا في الموسم الجديد للأهلي وبيراميدز وفيوتشر".

وأتم: "نركز فقط على مواجهة الجيش الرواندي في المباراة الرسمية الأولى لنا، ولم نفتح ملف مواجهة الزمالك في الدوري حتى الآن".

مصر منتخب مصر فيتوريا فتح الله تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

ترشيحاتنا

بشرى سارة للموظفين.. 3 أيام إجازة متتالية قبل نهاية الشهر الجاري

ملك المغرب يتبرع بالدم لمُصابي الزلزال المدمّر .. شاهد

هل الصلوات الفائتة تسقط بالتوبة؟ دار الإفتاء: عليك بهذه الخطوات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13 سبتمبر 2023 صحيًا ومهنيًا وعاطفيًا

ستكون مفيدة.. نجم منتخب مصر السابق يعلق على الخسارة بثلاثية أمام تونس

لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد| تونس تفتح تحقيقًا في قضية «أوراق بنما»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب العدوى.. نوع تسالي خارق في تقوية المناعة

تامر أمين وعلاء بسيوني يستقبلان عزاء والدتهما في مسجد الشرطة |صور

تسبب مضاعفات كثيرة .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد

سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ