مشيدًا بدعم مصر.. المنفي: كارثة الفيضانات أكبر من قدرات ليبيا

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي فجر اليوم الأربعاء أنه ترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء لاتخاذ عدة تدابير لمواجهة تداعيات الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال.

وحسب وسائل إعلام ليبية، قال المنفي في كلمة متلفزة على التلفزيون الرسمي الليبي إن "الكارثة أكبر من قدرت ليبيا"، مؤكدًا أن "المسؤولية تحتم علينا طلب الاستغاثة الدولية ومن كل الدول والمنظمات دون استثناء".

وقدم المنفي الشكر للدول التي قدمت المساعدات إلى ليبيا، قائلًا "لا يفوتني أن أثني على مواقف الدول الشقيقة والصديقة وقادتها الذين اتصلوا بي وعلى رأسها الجزائر ومصر وتركيا وروسيا وفرنسا".

وشدد المنفي على تكاتف كل الفرقاء السياسيين في ليبيا، لافتًا إلى أن المحن تذكر البلاد بأهمية التكاتف والتأزر ونبذ الخلافات.

وأكد أنه اتفق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص مبالغ مالية طارئة لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة عبر الصندوق المختص، على أن يعتمد في أول انعقاد للجنة المالية العليا.