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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الفلفل الألوان بـ 34 جنيهًا والبرتقال بـ 18.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار  الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 13-9-2023.

وذلك وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.

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أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 11 جنيهًا للكيلو، والبطاطس إلى 13 جنيهًا للكيلو، والبصل إلى 19 جنيهًا، وبلغ سعر الكوسة 13 جنيهًا للكيلو، والجزر بدون عروش 15 جنيهًا للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 28 جنيهًا للكيلو كأعلى سعر.


أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 4.5 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 5 جنيهات.

 أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 11 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 12 جنيها، والألوان 34 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 5 جنيهات.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 12 جنيها والبلدي تراوح بين 7 و10 جنيهات، و البامية 35 جنيهًا، والثوم 30 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء

وسجّل سعر البرتقال الصيفي 18 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البرتقال البلدي بين  5 إلى 8 جنيهات وسجل البرتقال أبو سره من 5- 9 جنيهات، و الجريب فروت 6 جنيهات والليمون البلدي 8 جنيهات، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح المصري 25 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 22 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 15 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب بناتي الأصفر 25 جنيها للكيلو، والعنب البناتي الاحمر 25 جنيها، و الخوخ  المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والمانجو البلدي 15 جنيها، والمانجو الزبدية 27 جنيهًا، والمانجو الفونس 34 جنيها.

الخضراوات الفاكهه أسعار الخضراوات والفاكهة سوق العبور الطماطم البطاطس البصل

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