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أخبار التعليم: كليات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الأول والثاني مطلوبة بسوق العمل.. والنتيجة متاحة الآن من هنا.. وانطلاق فعاليات جائزة خليفة التربوية تعرّف على برامج وخدمات بنك ناصر الاجتماعي لإعانة الأسر الفقيرة | تفاصيل رئيس لجنة القانون والدستور يهاجم المحكمة العليا في إسرائيل صحف الإمارات اليوم.. مصر تعلن الحداد 3 أيام تضامنًا مع المغرب وليبيا.. مخاوف من انهيار سد جازا بسبب إعصار دانيال.. بوتين وكيم يلتقيان اليوم في قاعدة فضائية لست جريئة.. رانيا يوسف: أنا مختلفة والمجتمع المصري متحفظ| فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: كليات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الأول والثاني مطلوبة بسوق العمل.. والنتيجة متاحة الآن من هنا.. وانطلاق فعاليات جائزة خليفة التربوية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كليات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الأول والثاني مطلوبة بسوق العمل

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يواصل طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني والمتخلفين بالمرحلة الأولى والثانية تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 .

الموقع متاح .. اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من هنا

نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ينتظرها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث سيطرت على جميع محركات البحث موعد إعلان نتيجه المرحلة الثالثة حيث يترقبها الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على أولادهم والتحاق الطلاب بالكليات المناسبة لمجموعهم.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. وهذا موعد غلق التسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4 /9 /2023 . 

أسنان القاهرة تعلن تعليمات مهمة قبل إجراء الكشف الطبي

أعلنت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب المستجدين بالفرقة الأولى للعام الجامعي 2023/2024.

مُتضمنة 10 مجالات محليًا وعربيًا.. انطلاق فاعليات جائزة خليفة التربوية في دورتها الـ17|تفاصيل
أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في دورتها السابعة عشرة 2023-2024 عن فتح باب التقدم للجائزة متضمنة 10 مجالات على المستويين المحلي والعربي وتشمل :

 

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