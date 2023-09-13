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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختيارات خاطئة.. هجوم حاد من نجم الأهلي السابق على فيتوريا

صدى البلد

أكد ربيع ياسين نجم الكرة المصرية السابق، أن التعاقد مع المدربين الأجانب دائمًا من أجل تحقيق الإضافة لمنتخب مصر، وتحضير فريق على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني لن يقم بالأداء المطلوب ولم يظهر هناك عمل فني جيد في لقاء تونس.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "لم نشاهد الأداء الجيد من منتخب مصر أمام تونس، وظهر الفريق بدون خطة أو فكر أو أي تطوير داخل الملعب، لا يوجد أي جملة فنية، ولم نحسن بداية الهجمة، ولم يكن هناك أي لاعب قادر على الوقوف بالكرة والتمرير الجيد لزملائه".

وأضاف: "فيتوريا لم يجهز البدلاء الجيدين، ولست راضيًا عن الأداء أو نتيجة المباراة، واستقبلنا أهدافًا غريبة في ظل حالة عدم التركيز، رغم أن هناك لاعبين دوليين شاركوا اليوم، ولكن اختيارات فيتوريا لقائمة المنتخب خاطئة".

وواصل: "سنصل كأس العالم القادمة إن شاء الله، والفيفا قام بزيادة المقاعد والمفترض أن كل المنتخبات على رؤوس المجموعات قوية".

وزاد: "هناك وجوه جديدة تواجدات في قائمة المنتخب من الصعب الاعتماد عليها في أمم إفريقيا المقبلة أو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ورغم ان نتائج فيتوريا جيدة في المباريات الماضية، لكن لم نشعر بالراحة، هناك لاعبون لا تستطيع أن تتحمل ضغوط منتخب مصر، هناك وجوه لا تستحق الانضمام للفراعنة".

وحول لقاء الأهلي واتحاد العاصمة، قال: "المباراة في بداية الموسم بالتأكيد صعبة بين الطرفين، خصوصا أن كلا الفريقين لم يصلا للجاهزية الفنية والبدنية، ولكن الأهلي لديه قدرات وخبرات كبيرة، في حسم البطولات، والأهلي فريق يعرف كيف يفوز بالألقاب، ومع الصفقات الجديدة ستزيد الفريق قوة، خصوصًا بعد ضم مهاجم قوي مؤخرًا".

وأتم: "الأهلي يضيف لأي لاعب، لو كان مستواه 60%، فإنه يصبح 100% بوجوده داخل القلعة الحمراء، وهناك لاعبون استعادوا مستواهم في الموسم الماضي، وهناك لاعبون وصلوا لمرحلة التوهج، وننتظر كرة قدم ممتعة خلال الموسم المقبل، ونتمنى أن نستمتع بكرة قدم جميلة في الدوري خلال الموسم الجديد".

فيتوريا المنتخب الوطني ربيع ياسين تونس كأس العالم

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