سفينتان تضررتا.. روسيا تكشف تطورات الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا هاجمت مدينة سيفاستوبول بـ 10 صواريخ كروز و3 طائرات مسيرة.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها، أن هناك سفينتين تضررتا نتيجة الهجوم الصاروخي الأوكراني على سيفاستوبول.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة سيفاستوبول الروسية، عن إصابة 24 شخصًا في الهجوم الجوي الأوكراني على حوض بناء سفن بالمدينة.

وحسب "روسيا اليوم"، ذكرت سلطات سيفاستوبول فجر اليوم الأربعاء أن 24 شخصًا أصيبوا واندلع حريق في مصنع للسفن جراء هجوم صاروخي أوكراني على المدينة الليلة الماضية.