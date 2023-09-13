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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تبحث دعم الشعبة الإنجليزية بها بالتعاون مع جامعة Essex

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة فانيسا سيريا بوتر نائب رئيس جامعة Essex ومديرة قطاع التعاون الدولي بالجامعة؛ لبحث سبل التعاون مع الكلية فيما يخص الشعبة الإنجليزية.

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وتوافق الطرفان على إمكانية إبرام بروتوكول تعاون بينهما خلال الأسبوع المقبل، يسمح بتبادل الطلاب والباحثين والأساتذة، والاشتراك فى تدريس بعض المقررات، وصولا إلى إنشاء برنامج مشترك، على غرار ما يتم مع جامعة ليون 3 بفرنسا، بالنسبة للشعبة الفرنسية.

وتجدر الإشارة، إلى أن جامعة Essex هي جامعة حكومية مرموقة في المملكة المتحدة، ومصنفة من ضمن أفضل 40 جامعة بالمملكة، والمركز الثالث على مستوى البحوث، وتقدم كلية الحقوق بها 3 برامج، هي “برنامج الليسانس، وبرنامج الماجستير، وبرنامج الدكتوراه”.

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
الدكتور محمد صافي كلية الحقوق جامعة عين شمس الدراسات العليا والبحوث جامعة Essex Jobs Education

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