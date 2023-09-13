3 أعراض شهيرة تدل على الإصابة بسرطان القولون.. الصحة توضحها

أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة النزول للكشف ضمن المبادرة للرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية للفئات المستهدفة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، ضمن نشرتها التوعوية، عن 3 أعراض شهيرة تدل على الإصابة بسرطان القولون، والتي تتمثل في التالي:

علامات الإصابة بسرطان القولون

ظهور دم في البراز

إمساك

نقص حاد في الحديد

وشددت الصحة على ضرورة الانتباه لأعراض الإصابة بسرطان القولون، والحرص على الكشف المبكر للحماية من مضاعفاته.

وناشدت الصحة المواطنين النزول للكشف والاطمئنان ضمن حملة “100 يوم صحة”.

وقالت الوزارة: "يرجى عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق

- كتابة البيانات على الاستبيان الإلكتروني من خلال الضغط على اللينك:

https://shorturl.at/anBHM

- الاتصال على الرقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة

- الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان