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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 800 لاعب.. انطلاق بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش| غدا

صدى البلد

تنطلق بطولة نادي بلاك بول المفتوحة للإسكواش، غدا الخميس، بمشاركة 800 لاعب ولاعبة في جميع المراحل السنية، والتي تبدأ من الناشئين تحت 11 سنة مرورا بكافة مراحل الناشئين تحت 23 سنة ثم عمومي الرجال ومراحل الرواد فوق 35 و45 سنة.

وأعلن محمد رائف عضو مجلس إدارة نادى بلاك بول ومدير عام البطولة، أن النادي حريص أن يبدأ الموسم الجديد ببطولة تستوعب مثل هذا العدد الضخم من اللاعبين.

وأوضح رائف، أن النادي استعد لهذه البطولة جيدا، بما يضمن نجاحها بالشكل المطلوب، ووفر عددا كافيا من الملاعب؛ لإقامة جميع  المباريات في مواعيدها المحددة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للإسكواش، مع توفير فريق طبي متكامل يضم متخصصين في العناية بإصابات الملاعب، كما وفر سيارة إسعاف متواجدة علي باب النادي لمواجهة أي طوارئ واحتياجات طبية طوال أيام البطولة.

واختتم رائف تصريحاته، مشيرا إلى أن البطولة تقام ضمن سلسلة البطولات التي يرعاها الاتحاد المصري للإسكواش برئاسة عاصم خليفة.

ومن جهته، قال المهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة نادي بلاك بول، إن اهتمام النادي بالبطولات المحلية للناشئين، لا يقل أهمية عن دعم النادي للبطولات الدولية للمحترفين.

وشدد على أن لديه ثقة كبيرة بأن رياضة الإسكواش، ستظل منارة الرياضة  المصرية في جميع المحافل الدولية؛ نتيجة الاهتمام بالقاعدة العريضة من الناشئين.

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