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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 132 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بالمنيا

حملات رقابية
حملات رقابية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

 

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حملات للنظافة والتجميل ورفع المخلفات بالأحياء الرئيسية والميادين بمراكز المنيا

 

من جانبه، أكد هشام فايز رئيس مركز مطاي، أن الحملات التموينية على المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية أسفرت عن ضبط 59 مخالفة تموينية منها 55 مخالفة للمخابز البلدية بقطاعي بردنوها ومنبال شملت، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – نقص وزن – نظافة – عدم الإعلان عن الأسعار- عدم صرف بون)، و4 مخالفات تموينية على الأسواق تنوعت ما بين (بيع أزيد من السعر المقرر – ذبح خارج السلخانة – مجهولة المصدر) .

وفى مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز للتأكد من انتاج خبز مطابق للمواصفات والالتزام بالقرارات التموينية حيث أسفرت الحملة عن ضبط 20 مخالفة تموينية جاءت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن -عدم نظافة - عدم صرف بون-عدم إعلان عن مواعيد التشغيل).

وفي مركز ملوي، أوضح اللواء أ. ح أحمد السايس رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحال التجارية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 29 مخالفة تموينية بقري (البرشا – نزلة البرشا – دير أبو حنس)، تنوعت المخالفات بين (تجميع خبز مدعم _ نقص وزن – غير مطابق للمواصفات – تجميع وتصرف في حصة الدقيق المدعم – عدم نظافة – عدم الإعلان عن الأسعار).

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي العدوة ومغاغة حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية أسفرت عن ضبط 24 مخالفة متنوعة، منها 3 مخالفات تموينية خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية بالعدوة تنوعت بين عدم الإعلان عن التسعيرة وحيازة 15 لفة سكر بدون فواتير و20 جوال علف بدون فواتير، و21 مخالفة تموينية متنوعة خلال المرور على الأسواق والمحال التجارية بمغاغة وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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