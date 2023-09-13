والدة شهيد إعصار درنة: جالي في المنام وكنت مستنياه يدخل عليا |فيديو

“ابني جالي في المنام”.. بصوت حزين تحدثت والدة أحد الشهداء بعاصفة دانيال بدولة ليبيا، والتي راح ضحيتها ما يقرب من 80 شخصا من بني سويف.



وقالت والدة أحد الضحايا، في بث مباشر لـ"صدى البلد"، "ابني آخر مرة كلمني كان من 10 أيام، وقلبي كان حاسس انه هيحصل له حاجة".

وتابعت “ابني سافر منذ ما يقرب من 3 شهور، وانا مكنتش عايزاه يسافر، وقلبي بس هو اللي قرر واختار طريقه”.

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‏واستطردت “ابني جاني في المنام، وقال لي انا هجيلك قريب يا أمي جهزي نفسك انا جاي في الطريق وجهزي الأنوار".

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‏وأنهت الأم حديثها، قائلة “قلبي وجعني علي ابني لما شفته في الكفن، وعيالي كلهم حالوا إخفاء موت ابني بس انا قلبي كان حاسس بوفاته، ولما شاهدت ابني قلت لا اله الا الله محمد رسول الله”.

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عاصفة ليبيا



كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل سقوط ضحايا نتيجة الإعصار دانيال والذي ضرب ليبيا منذ يومين، مقدمة الشكر للقوات المسلحة المصرية على جهودها في إعادة جثامين المصريين.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا 87 مصريا هم ضحايا هذا الإعصار، وهذا بخلاف عدد المصابين، متابعة أن القوات المسلحة المصرية أرسلت طائرات لإعادة جثمين المصريين الضحايا.

وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك ضحايا لم يتم التعرف على هويتهم جراء الإعصار المدمر، منوهة بأنه تم دفن أكثر من 1500 شخص لم يتم التعرف على هويتهم.

