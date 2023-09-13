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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

راح وسابني.. انهيار والد أحد ضحايا إعصار ليبيا أمام كاميرا صدى البلد

والد الضحية وصديقه
والد الضحية وصديقه

قال والد أحد ضحايا، واقعة حدوث إعصار دانيال بدولة ليبيا والتي راح ضحيته ما يقرب من 80 شخصا من بني سويف ابني راح وسابني.

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وأضاف والد الضحية، لصدى البلد،" ابني لما وصل كنت باصص عليه ومش مصدق انه في الكفن".

 

والد ضحية دانيال: مش مصدق أنه في الكفن 


وأكد والد الضحية، أن زوجة ابني كانت عارفة انه مات ومش راضية تقول لنا وكاتمة حزنها لوحدها عشان منتعبش واحنا كبار في السن.

وأضاف: “ابني لما وصل مكنتش مصدق انه هو اللي في الكفن وكنت باصص عليه في القبر ومش مصدق”.

 

وأنهى والد ضحية إعصار دانيال بدولة ليبيا، والدموع تنهمر من عينيه، مصطفى أبني راح وسابني، وترك لنا طفل صغير اتيتم وهو عنده سنة ونص.

 

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل سقوط ضحايا نتيجة الإعصار دانيال والذي ضرب ليبيا منذ يومين، مقدمة الشكر للقوات المسلحة المصرية على جهودها في إعادة جثامين المصريين.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا 87 مصريا هم ضحايا هذا الإعصار، وهذا بخلاف عدد المصابين، متابعة أن القوات المسلحة المصرية أرسلت طائرات لإعادة جثمين المصريين الضحايا.

وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك ضحايا لم يتم التعرف على هويتهم جراء الإعصار المدمر، منوهة بأنه تم دفن أكثر من 1500 شخص لم يتم التعرف على هويتهم.

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