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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أهم أضرار المطبات على السيارات.. أشهر موديلات فيات بـ 100 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سكودا وبيجو.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر جديدة

يضم السوق المصري باقة من أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية عالمياً، مثل سيات اتيكا وبيجو 2008 و سكودا كاميك وسيتروين C4 ، ورينو اوسترال .

 

احذر.. أهم أضرار المطبات على السيارات

تعتبر السيارة وسيلة تنقل لا غنى عنها، لكن يطلق البعض عليها بأنها أداة للموت، ونظرا إلى أهميتها والتقليل من مخاطرها، وقد لجأت بعض الحكومات إلى استخدام المطبات الصناعية بمختلف الطرق، وذلك لتجنب الخطر الناتج عن السرعة بقدر المستطاع.

 

أشهر سيارات فيات بـ 100 ألف جنيه .. اعرف المواصفات

تعتبر السيارة فيات أونو موديل 2006 أحد أشهر الإصدارات الاقتصادية في السوق المصرية، وتعتبر سهلة الصيانة، كما تتوفر قطع غيارها بأسعار مناسبة وفي المتناول.

 

الظهور الأول لسيارة كاديلاك CT5 موديل 2025

ظهرت سيارة كاديلاك CT5 موديل 2025 المحدثة لأول مرة في معرض ديترويت الدولي للسيارات بأمريكا الشمالية هذا العام. لا يوجد سعر متاح بعد، وسيتم طرح سيارة السيدان المحدثة للبيع هذا الربيع. في الوقت الحالي، تقوم العلامة التجارية فقط بتفصيل النموذج القياسي، وتأتي المعلومات حول CT5-V و CT5-V Blackwing المعدلة لاحقًا.

 

رينو أوسترال ولا أوبل جراند لاند؟.. مقارنة بين أحدث سيارات SUV

يشهد السوق المصري منافسة قوية بين العديد من سيارات الكروس أوفر الرياضية الجديدة أبرزها رينو أوسترال موديل 2024 وأوبل جراند لاند موديل 2024.

سكودا المطبات كاديلاك أوسترال جراند لاند SUV

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