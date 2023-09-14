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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كيف نظم القانون إجراءات حصول الموظف على إجازة بأجر.. تفاصيل

إجازة بأجر
إجازة بأجر

تضمن قانون الخدمة المدنية ، عددا من الحالات التى يجوز فيها للموظفين الحصول على إجازة خاصة سواء بأجر كامل أو بدون أجر .

 

إجازة شهر لأداء فريضة الحج

 

في هذا الصدد ، نص القانون على أن يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يوما طوال مدة عمله بالخدمة المدنية ولمرة واحدة طوال مدة عمله لأداء فريضة الحج .

 

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إجازة وضع 4 أشهر 

 

كما تضمن القانون الجديد استحقاق  الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، وخول القانون أحقية حصول الموظفة الحامل علي هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.

 

إجازة رعاية طفل

 

وتستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية،واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

 


وطبقًا للقانون ، يجوز للموظف المصاب  بإصابة عمل الحصول على إجازة بالمدة التى يحددها المجلس الطبي المتخصص .


كما يجوز للموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص .

 

كما أجاز قانون الخدمة المدنية أحقية الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

 

قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية اجازة موظف فريضة الحج

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