موعد انتهاء مهلة تقنين أوضاع المحال العامة وإصدار التراخيص.. تفاصيل

حددت اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية، مهلة لتقنين أوضاع المحال العامة وتوفيق أوضاعهم وإصدار التراخيص طبقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ،حيث تنتهى المدة المحددة في ديسمبر المقبل.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي ، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال، إن نسبة إقبال المواطنين علي تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص المحال ضئيلة، ولا ترقى لما كان متوقعا.

وأضاف "الفيومي"، في تصريحات لـ"صدي البلد "، انه من المتوقع ان يزيد إقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص المحال العامة مع قرب انتهاء المهلة المحددة.

وتابع أن المصريين عادة يحبون الأوقات الأخيرة لإنجاز المهام، فمن المتوقع أن تتزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاع المحال العامة في الأشهر القادمة.