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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. جامعة بني سويف تطلق قافلة شاملة لقرية طنسا بني مالو

صدى البلد

أطلقت جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة شاملة لقرية طنسا بني مالو بمركز ببا ضمن فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التى تم إطلاقها في إطار “حياة كريمة”  التي أطلقها رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وأيضاً في إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتوفير ودعم الخدمات الصحية وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنون، خاصة غير القادرين.  

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وأوضح الدكتور منصور حسن، أن القافلة تمت بمشاركة  كليات الطب البشري، والطب البيطري، والتمريض، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ومديرية الطب البيطري، ومديرية الصحة، و منطقة الوعظ للأزهر الشريف ببنى سويف،  وبالتنسيق مع مركز ومدينة ببا و الوحدة المحلية لطنسا.

وقال رئيس الجامعة إنه تم الكشف على الحالات بالعيادات الطبية المختلفة في تخصصات الجراحة، والباطنة، والنساء والتوليد، والرمد، والأطفال، والعظام، والجلدية، والصحة عامة، والعلاج الطبيعي، حيث تم صرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي استدعت المتابعة إلى المستشفى الجامعي، كما تم إجراء قياسات الضغط والسكر لأهالي القرية بالمجان، كما تم الكشف علي وعلاج أكثر من 70 حالة بيطرية لخدمة الأسر.

من جانبه، أوضح الدكتور سامح المراغي، أنه تم عقد مجموعة من الندوات التوعوية والتثقيفية والزراعية والدينية حول موضوعات متعددة، منها الاكتشاف المبكر للإعاقات، والاكتشاف المبكر لأمراض الثدي والعمود الفقري واساليب الوقاية، والاسعافات الأولية، والاكتشاف المبكر لتأخر النطق والكلام، المشكلات المتعلقة بالزيادة السكانية والإشادة بالمبادرة الرئاسية اثنين كفاية ومبادرة مودة، والتوعية الصحية بالأضرار الناتجة عن كثرة استخدام الهاتف المحمول، كما تم عمل زيارات منزلية للتوعية ولاكتشاف حالات الإعاقات المبكرة. 

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إستخدام الهاتف المحمول استخدام الهاتف الهاتف المحمو الهاتف المحمول الخدمات الخدمات الصحية الخدمات الصحي الخدمات الطبية الدكتور منصور حسن خدمة المجتمع وتنمية البيئة خدمة المجتمع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن مبادرة حياة كريمة

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