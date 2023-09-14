تخلص من الضيق والاكتئاب فى 7 خطوات.. الازهر للفتوى يوضح

يأتي على الإنسان أوقات تضيق به الأرض بما رحُبت ولا يجد ما يخرجه من ضيق صدره واكتئابه هذا إلا اللجوء إلى الله بالدعاء والذكر و صلاة ركعتين الحاجة، ويعد الدعاء سلاح المؤمن القوي، فعلى كل إنسان أن يجعل الدعاء ملازما له فى السراء والضراء، فمن كان يعاني من الضيق والاكتئاب فعليه أن يردد دعاء الضيق والاكتئاب.

وكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كيفية دعم من يعاني من ضيق نفسي، وذلك ضمن حملة «أنت غال علينا» التي أطبقها المركز في سبيل الدعم والمساندة.

1- امنح الشخص وقتا كافيا ومساحة مناسبة للحديث.

2- اكسب ثقته وصاحبه.

3- لا تبادر بالنصح والوعظ.

4- أرشده لمعالج متخصص.

5- امدحه وشجعه.

6- تحل بالصبر معه.

7- بث فيه الأمل والتفاؤل.

دعاء الضيق والإكتئاب

(اللهم إني أعوذ بك من ضيق الصدر وفراغ الصبر وقلة الحياة وهوان النفس )

دعاء النبي وقت الحزن والضيق

اللَّهُمّ إنْي أَشْكُو إِلَيْكَ ضِعْف قُوَّتي وَقِلَّة حِيلَتي وَهَوَانِي عَلَى النَّاس يَا أَرَحِم الرَّاحِمِينَ أَنْتَ رُبَّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَأَنْتَ رَبِّيٌّ إِلَى مَنْ تَكِلنِي إِلَى بِعِيد يَتَجَهَّمنِي أَمْ إِلَى عَدُوّ مَلِكَته أَمَرّي إِنْ لَمْ يَكُن بِكَ غَضَب عَلِيّ فَلَا أُبَالِي وَلَكِنَّ عَافِيَتكَ هِي أوْسَع لِي أَعَوَّذ بِنُور وَجْهكَ الَّذِي أَشْرَقَت بِهِ الظُّلْمَات وَصُلْح عَلَيْهُ أَمْر الدُّنْيَا وَالْآخِرَة مِنْ أَنْ يَحُلّ بِي غَضَبكَ أَوْ يَحُلّ عَلِيّ سُخْطكَ لَكَ العتبى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِكَ.