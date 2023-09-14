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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: تخريج 109 متدربين بعد اجتيازهم 4 دورات

خريجي الدورات التدريبية
خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس الموافق ١٤/٩/٢٠٢٣ بتخريج ١٠٩ متدربين اجتازوا ٤ دورات تدريبية بالأسبوع الخامس في خطة سقارة 2023/2024. 

وتضمنت دورات مركز التنمية المحلية، دورة إدارة وتشغيل المدافن الصحية للمخلفات الصلبة في مصر التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات بالوزارة ووزارة البيئة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ودورة التخطيط الإستراتيجى التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراق المستقبل، ودورة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نظم المعلومات الجغرافية Geo AI في المحليات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة ازري مصر وافريقيا والشرق الأوسط، ودورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIZ.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بالاستثمار في العنصر البشري والحرص على التدريب والتأهيل المستمر للكوادر والقيادات المحلية من خلال ذراعها التدريبى بسقارة، مما يجعل الإدارة المحلية وكوادرها قادرين على النجاح فيما يوكل إليهم من مهام و مسئوليات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على أهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة، وكذلك تكريم مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب المتميزين، وضرورة متابعة اداؤهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دوري على المتدربين وجهة عملهم وانعكاسه التدريب على المحليات، موضحا ان مركز سقارة للتدريب يابني سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدات العاملين بالمحليات بها للإرتقاء بمستوى خدمات المحليات وتحسينها.


وقدم المتدربون الشكر للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والقائمين على مركز تدريب سقارة، لما لمسوه من جهد كبير وتوفير كافة الامكانيات اللازمة لحصول المتدربين على الدورات التدريبية بسهولة ويسر، فضلا عن المستوى التدريبى المتميز للدورات سواء على الجانب النظري أو العملي منها، واختيار الدورات المتخصصة والتي تساهم في الارتقاء بمهارات العاملين بالإدارة المحلية كل في مجال تخصصه، مؤكدين أنهم تمكنوا بنجاح من اجتياز الدورات التدريبية رافعين شعار "تنمية محلية مستجيبة" قادرة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

الجدير بالذكر استمرار دورتى استخدام الحاسب الآلي و الاوفيس، وتأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة التي تم تنفيذهما بالأسبوع الخامس من خطة سقارة  للاسبوع الثاني على التوالي ويستفيد منها ٨٥ متدرب.

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وزير التنمية المحلية مركز التنمية المحلية التنمية المحلية

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