وزيرة خارجية فرنسا: مستعدون لدعم مصر في حوارها مع المؤسسات الدولية

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إن فرنسا مستعدة للحوار حول موضوع الديون مع مصر، ومستعدة لزيادة الاستثمارات فيها ، موضحة أن فرنسا مستعدة لدعم مصر في حوارها مع المؤسسات الدولية ومرافقتها في ذلك لحل الأزمة الاقتصادية.

وأضافت كولونا، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر لتحقيق الأمن الغذائي، داعية الجانب الروسي لوقف الحرب في أوكرانيا وضرورة وجود ضغط من الدول لتحقيق ذلك، مؤكدة أن نتائج الأزمة الأوكرانية الروسية له تداعيات على ارتفاع الأسعار وخاصة الطاقة وله تأثير على الأمن الغذائي.

وتابعت وزيرة الخارجية: «معرض رمسيس في باريس متميز للغاية والشعب الفرنسي ينظر بتقدير كبير لمصر وشعبها وحضاراتها».

