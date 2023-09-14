لمحدودي الدخل.. 5 سيارات مستعملة بـ 170 ألف جنيه | صور

يبحث المواطنون المصريون عن سيارات مستعملة تناسب احتياجاتهم ، وتساعدهم علي التنقل بسهولة، بالإضافة الي أنها تسهل عليهم الذهاب الي أعمالهم ، والتنزه مع أصدقائهم وأسرهم، ويمتلئ سوق السيارات المصري للمستعمل بالإصدارات التي تناسب المواطنين وتتلاءم مع حياتهم اليومية .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري لا تتجاوز 170 ألف جنيه :

1- فيات أونو موديل 2006

زودت سيارة فيات أونو الهاتشباك بمحرك سعة 1300 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

فيات أونو موديل 2006

تتوافر سيارة فيات أونو موديل 2006 داخل سوق السيارات المستعمل المصري بسعر 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- سيات كوردوبا موديل 2001

تمكنت سيات كوردوبا السيدان من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي ، وتباع باللون الفضي، وتنقل قوتها الي العجلات عبر علبة تروس مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

سيات كوردوبا موديل 2001

سعر سيات كوردوبا موديل 2001 داخل سوق السيارات المستعمل المصري يصل الي 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء المحرك .

3- دايو لانوس السيدان

تعرض سيارة دايو لانوس موديل 2001 للبيع باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 160 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

دايو لانوس السيدان

تباع سيارة دايو لانوس موديل 2001 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- نيسان صني موديل 1999

تنقل قوة سيارة نيسان صني السيدان من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وبها دهانات داخلية، ودهانات خارجية ، وبها رخصة سارية، 165 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

نيسان صني موديل 1999

يبلغ سعر نيسان صني موديل 1999 في سوق السيارات المستعمل 165 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل وتصميم السيارة الخارجي .

5- اسبيرانزا A113 الهاتشباك

تنتم سيارة اسبيرانزا A113 موديل 2011 الي فئة السيارات الهاتشباك، وتباع باللون الرمادي، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 900 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي ، ومدعوم بها علبة تروس مانيوال، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية بسيطة .

اسبيرانزا A113 الهاتشباك

تتواجد سيارة اسبيرانزا A113 موديل 2011 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 170 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء وقوة محرك السيارة .