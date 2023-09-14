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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات سانج يونج Musso البيك أب| صور

سيارة سانج يونج Musso البيك
سيارة سانج يونج Musso البيك أب

كشفت شركة  سانج يونج الكورية عن طرازها الجديد سانج يونج Musso  ، وتنتمي سانج يونج موسو الي فئة السيارات البيك أب ، وتتميز بمظهر رياضي جديد، بالإضافة الي تصميمها العصري.

سيارة سانج يونج Musso البيك أب 

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- أبعاد سانج يونج البيك أب

سانج يونج Musso البيك أب 

تأتي سيارة سانج يونج Musso داخل سوق السيارات بطول 5405 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1262 مم .

- محرك سانج يونج Musso

تستمد سيارة سانج يونج Musso  قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2200 سي سي ، ينتج قوة 149 كيلووات/ساعة، أي ما يعادل 202 حصان، وعزم أقصي للدوران 441  نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

- مواصفات سانج يونج Musso

سيارة سانج يونج Musso البيك أب 

زودت سيارة سانج يونج Musso  بالعديد من المواصفات والتكنولوجيات الحديثة منها ، شبكة مبرد جديدة ، وألواح حماية مصنوعة من لدائن بلاستيكية، وقوس حماية من الانقلاب على حيز التحميل، وبها شاشة مقاس 12.3 بوصة، وتكييف ثنائي المناطق متطور، وبها قفل تفاضلي، ونظام المساعدة علي صعود المرتفعات ، ونظام تحذير الزاوية الميتة، ونظام تحذير المرور المتقاطع.

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