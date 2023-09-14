كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية مهمة عن إعصار دانيال وما سببه من خسائر بمدينة درنة الليبية، حيث تسبب إعصار دانيال في انهيارالسدين الموجودين بها مما أدى إلى حدوث فيضان وخلف دماراً ضخماً، كما سقط عدد كبير من الضحايا.



وتستمر عمليات البحث عن مفقودين تحت الانقاض، ومحاولة اخذ عينات حمض نووى من أخرين لمعرفة هويته، وقال وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان محمد دومة، إن ليبيا تواجه كارثة كبيرة لم تشهدها منطقة حوض المتوسط من قبل.



وتخشى الحكومة كثيراً من تفاقم مشكلة تلوث المياه نتيجة الفيضانات، كما أشار إلى أن معظم شبكات المياه في المناطق المنكوبة متضررة بشكل كبير جداً، كما أن أغلب آبار المياه رُدمت أو لوثت، وأعلن جهاز الإسعاف في ليبيا، إنه تم إحصاء أكثر من 5500 جثة و10 آلاف مفقود و7 آلاف جري.



و أعلن زير الصحة الليبي المكلف من البرلمان عثمان عبد الجليل ،خبر مؤسف اخر وهو دفن 3000 جثة اليوم في مقابر جماعية كما أن هناك 2000 جثة لم تدفن، وأشار الى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث تحت أنقاض البنايات المدمرة وسط درنة.



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