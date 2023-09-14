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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن تعرض سيدة مصرية لهجوم سمكة قرش عليها أثناء ممارستها السباحه فى شاطئ بذهب، وقعت هذه الحادثة عصر امس في شاطئ "اللاجونا"، عندما فوجئ المصطافين على الشاطئ بصراخ سيده فى الماء، وتبين أنها تعرضت لهجوم من سمكة قرش.

وظهرت سائحة مصرية  في فيديو مباشر تحكي واقعة هجوم قرش على سيدة مصرية وهجومه ومحاولة إنقاذ السيدة التي تعرضت للهجوم  وأمن الفندق يجري لها الإسعافات اللازمة، وقال احد شهود العيان ان سمكة القرش التى هاجمت السيدة من نوع "تايغر"، وهذا النوع هو الذى التهم سائحا روسيا في الغردقة خلال شهر يونيو الماضي.

كما ذكرت مصادر بمدينة دهب إن هذه السيده  كانت تسبح على بعد ٢٤ مترا من الشاطئ في منطقة اللاجونا بدهب ، وقد استقبل مستشفى دهب المركزي بمحافظة جنوب سيناء هذه السيده التى تدعى، زينب أحمد محمد من كامب شيزار الإسكندرية وعمرها، 34 سنة، وهى مصابة نتيجة مهاجمة سمكة قرش عليها.

وأصدرت المستشفى  تقريرها الطبي وجاء فيه  أنه تم بتر الذراع الأيسر بالكامل لها وكان التوصيف ادعاء حادث اثناء السباحة على شاطئ دهب بمنطقة لاجونا دهب ، للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

قرش المصطافين شاطئ بذهب كامب شيزار

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