خالد الجندي عن مساعدات مصر لليبيا والمغرب: لدينا رئيس جابر للخاطر.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا نعيش فى أجواء جبر الخاطر، لو كنا صادقين مع الله ورسوله، الآن الدول التى حدث فيها نكبات وهى ليبيا والمغرب، محتاجة جبر خاطر لمكانتها العليا فى قلوبنا ونفوسنا.

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أنا انحنى احتراما للرئيس عبدالفتاح السيسى على ما قام به، من جبر للخاطر الذى قامت به مصر تحت قيادته بناء على توجيهاته من تقديم مساعدات للتخفيف من النكبة التى تعرضت لها الدول المتضررة نتيجة الزلزل فى المغرب أو العاصفة دانيال فى ليبيا..الله تبارك وتعالى اراد لنا هذا التشريف بجبر خاطر أشقائنا فى ليبيا والمغرب".

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، دخلت أمس مساعدات مصرية إلى الأراضي الليبية عبر منفذ السلوم الحدودي في قافلة كبيرة، وذلك للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ التي تجري في المناطق المنكوبة جراء العاصفة "دانيال" شرق البلاد.

واستقبل الليبيون في منطقة مساعد قافلة الجيش المصري بترحاب كبير، وهتافات "تحيا مصر".."عاش الرئيس السيسي"

وتضم القافلة فرق إنقاذ وعناصر طبية وهندسية، بالإضافة إلى معدات ثقيلة ومستلزمات لوجوستية ومساعدات إغاثية وإنسانية.

كما أقلعت أمس 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والتي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف الإعصار المدمر في ليبيا.

وتأتى تلك الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة ليبيا ، وهو ما يتم بشكال مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبي الشقيق لتخفيف الإعصار المدمر، الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

