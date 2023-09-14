عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي عن مساعدات مصر لليبيا والمغرب: لدينا رئيس جابر للخاطر.. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا نعيش فى أجواء جبر الخاطر، لو كنا صادقين مع الله ورسوله، الآن الدول التى حدث فيها نكبات وهى ليبيا والمغرب، محتاجة جبر خاطر لمكانتها العليا فى قلوبنا ونفوسنا.

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أنا انحنى احتراما للرئيس عبدالفتاح السيسى على ما قام به، من جبر للخاطر الذى قامت به مصر تحت قيادته بناء على توجيهاته من تقديم مساعدات للتخفيف من النكبة التى تعرضت لها الدول المتضررة نتيجة الزلزل فى المغرب أو العاصفة دانيال فى ليبيا..الله تبارك وتعالى اراد لنا هذا التشريف بجبر خاطر أشقائنا فى ليبيا والمغرب".

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، دخلت أمس مساعدات مصرية إلى الأراضي الليبية عبر منفذ السلوم الحدودي في قافلة كبيرة، وذلك للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ التي تجري في المناطق المنكوبة جراء العاصفة "دانيال" شرق البلاد.

واستقبل الليبيون في منطقة مساعد قافلة الجيش المصري بترحاب كبير، وهتافات "تحيا مصر".."عاش الرئيس السيسي"
وتضم القافلة فرق إنقاذ وعناصر طبية وهندسية، بالإضافة إلى معدات ثقيلة ومستلزمات لوجوستية ومساعدات إغاثية وإنسانية.
كما أقلعت أمس  3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والتي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف الإعصار المدمر في ليبيا.

وتأتى تلك الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة ليبيا ، وهو ما يتم بشكال مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبي الشقيق لتخفيف الإعصار المدمر، الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
 

 

الشيخ خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية عبدالفتاح السيسي الأراضي الليبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

الأرصاد تكشف مفاجأة عن التقلبات الجوية خلال الفترة القادمة

ترشيحاتنا

مطالبات في الكونجرس بالتحقيق مع إيلون ماسك .. لهذا السبب

يجب التحقيق معه| إعلامي يفتح النار على مترجم كولر بشأن جماهير الأهلي

مصطفى مراد : حدة السحابة السوداء انخفضت بنسبة 30% عن الأعوام السابقة

احذر .. مفاجأة غير سعيدة للبلطجية

كم عدد السنن الرواتب يوم الجمعة.. وما هو فضلها؟

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية لاعب طلبه الأهلي ورفض فرج عامر| من هو وأين ذهب ؟

المتحدث العسكري: تدريبات النجم الساطع 2023 أظهرت المستوى الراقى للقوات المسلحة .. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

فيديو

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ