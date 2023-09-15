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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| مرض خطير ينتشر بسبب الأعاصير.. وهذا الداء يخرج من صدور الدجاج

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

طبيب يحذر من مرض خطير ينتشر بسبب الأعاصير والعواصف

ظهرت في الآونة الأخيرة العاصفة دانيال والتي أدت إلى وفاة آلاف الأشخاص في ليبيا، وأثرت على العالم.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حسن الطراونة اختصاصي الأمراض الصدرية وخبير العدوى التنفسية ، الغبار والاتربة يؤثرون على صحة الانسان بشكل عام وعلى صحة الجهاز التنفسي بشكل خاص، وقد يتأثر الأشخاص الأصحاء وليس فقط الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية وذلك يعود الي عدة عوامل منها درجة وشدة كمية الغبار ومدى التعرض وإذا خرجوا في فترة الذروة.
وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة ان دخول ذرات الغبار الي الجهاز التنفسي يؤدي ذلك الي الاضرار بالأغشية المخاطية التي هي وسيلة الدفاع المناعي الاول في الجسم، مما يؤدي الي حدوث موجات الربو مع صعوبة في التنفس.

الفرق كبير .. شاهد درة بنفس إطلالة نجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

نشرت  النجمة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة مؤخرا، بعدسة كريم مدحت.

وظهرت درة بجامبسوت من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب، من مجموعته لما قبل الخريف 2017، باللون الأخضر الفاتح Mint، مزين بقلوب على تول شفاف، وعلقت على الصور كاتبة: "تحية لكل من لا يزال يحاول أن يكون شخصًا منفتح القلب ولطيفًا حتى أثناء الاضطرار إلى معالجة الكثير من الأشياء الثقيلة".

لا تظهر علاماته.. تحذير من مرض ينتشر بصدور الدجاج

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن  صدور الدواجن الخضراء .

هاني الناظر يكشف حقيقة المؤامرات في صنع الزلازل والأعاصير

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث منشور جديد على صفحته الشخصية بالفيسبوك عن الحرب بالظواهر الطبيعية.

 

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