مفاجأة لعشاق الشتاء.. موعد انتهاء فصل الصيف رسميا.. فيديو

عرضت فضائية دي إم سي بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم الجمعة 15 سبتمبر يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء فى سبتمبر.

وطمأنت مذيعتا فضائية “ الدى ام سي” باستمرار انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن زيادة نشاط حركة الرياح والكتل الهوائية يزيد الشعور بالجو اللطيف وانخفاض نسب الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، مضيفة انه رسميا سوف يبنتهي فصل الصيف يوم 21 من الشهر الجاري.

أنخفاض نسب الرطوبة

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم انخفاض نسب الرطوبة على مدار اليوم ليقلل من ارتفاع حرارة الطقس، مع وجود شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تصل الحرارة على القاهرة الكبرى بين 33 إلى 34 درجة والصغري تسجل 24 درجة.

وجاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 33- 24

الإسكندرية 30 - 24

6 أكتوبر 34- 23

العلمين الجديدة 30- 24

السلوم 29 -21

دمياط 32 -24

بورسعيد 31- 25

المنصورة 34- 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34- 24

شرم الشيخ37-28

العريش 31-23

رفح 31-25

طابا 34- 25

الغردقة 35 -27

بني سويف 34- 23

أسيوط 34-23

أسوان 38 - 27

الوادى الجديد38- 22