أخبار الفن|غادة عبد الرازق تكشف تفاصيل مسلسل رمضان 2024.. محمد فراج يرد على شائعة انفصاله عن بسنت شوقي

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

أكد المخرج معتز التوني أن نجاح الجزء الأخير من مسلسل اللعبة مسؤلية كبيرة عليه كمخرج للعمل منذ الجزء الأول.

وأضاف معتز التوني ، فى برنامج "كلام فى الزحمة" ، الذى يذاع على نجوم اف أم ، تقديم مروان قدري ويارا الجندي ، أن بعد عرض الجزء الثالث من مسلسل اللعبة أصبح حريص على متابعة ردود فعل الجمهور والعمل على السلبيات لحلها فى العمل الذى يليه.

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن استعدادها لموسم رمضان 2024، وذلك بعد نجاح مسلسل تلت التلاتة الذى قدمته فى رمضان الماضي.



وأكدت غادة فى تصريحات تلفزيونية أنها تعاقدت على مسلسل مكون من 15 حلقة لرمضان 2024، مع كاتب كبير رفضت ذكر أسمه مؤكدة أنه سوف يكون مفاجأة العمل.



وحول تفضيلها مسلسلات ذات الـ15 حلقة أكدت غادة خلال لقائها أنه لا يوجد سينارست فى هذا الفترة يستطع كتابة مسلسل مكون من 30 حلقة وتكون جميع أحداثه مشوقة، لابد من المط والتطويل، لذلك قررت تكرار تجربة مسلسلات الـ15 حلقة حتى تكون جميع أحداثها مشوقة لدى الجمهور.



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزت العلايلي والذي ولد يوم 15 من سبتمبر عام 1934 فى حي باب الشعرية فى القاهرة.



ويعتبر الراحل عزت العلايلي واحد من أهم فنانين جيله، حيث قدم على مدار ما يقرب من خمسون عاما الكثير من الأعمال التي لازالت عالقة في أذهان محبيه سواء على مستوى الدراما أو السينما أو حتى المسرح.



تشهد الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر الحالي عرض مجموعة من المسلسلات سواء على المنصات الرقمية أو شاشات التلفزيون ومن أهمها مسلسل إلهام شاهين وأحمد فهمي الفريدو.



كشف السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة عن أصعب شيء واجهه خلال كتابة المسلسل.



وأضاف صلاح العزب في تصريح خاص لصدى البلد أن أصعب شيء كان يواجهه في كتابة المسلسل هو التوازن بين حياة هذا السفاح في العلن وأثناء ارتكابه الجرائم.



أعلن أحمد سالم والشهير بالمطرب النقاش عن وفاة عمته، وذلك من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



وكتب سالم على صفحته الرسمية: إنا لله وإنا إليه راجعون عمتي في ذمة الله نادية محمد العزب منصورة.

كشف المنتج محمد حفظي عن السبب الرئيسي لإنتاج فيلم فوي فوي فوي والذى طرح فى السينمات أول أمس الأربعاء.



وقال محمد حفظي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي على في برنامج أسرار النجوم أن السبب الرئيسي لإنتاج فيلم فوي فوي فوي هو المخرج والمؤلف عمر هلال.





وتابع حفظي أنه تحمس جدا لفكرة الفيلم وأعجب بالسيناريو الذى كتبه عمر هلال، مشيرا أن عمر أحد أهم الأسباب التى شجعته لتقديم هذا الفيلم.



طرح اليوم النجم أحمد الفيشاوي، فيديو كليب جديد بعنوان "سيما" مع مطربة الراب "دارين" ، وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويحاكي الفيديو كليب الذي أخرجه الفيشاوي بنفسه، أحوال الدنيا التي تشبه السينما، وقام بتصويره بالقاهرة مع مدير التصوير أحمد الأمير.



حل الفنان محمد فراج ضيفا على الإعلامية انجي على فى حلقة من حلقات أسرار النجوم المذاع على نجوم FM.



وتحدث محمد فراج خلال الحلقة عن أحدث أعماله الفنية فوي فوي فوي والذى عرض مؤخرا فى السينما، كما تطرق إلى الحديث لشائعات انفصاله عن زوجته بسنت شوقي.



وقال محمد فراج إن هذه الشائعات طالت جميع الفنانين الناجحين، وهذه من سلبيات السوشيال ميديا، لذلك اتخذ قرار أنه لا يرد على مثل هذه الشائعات لأنه يريد التركيز على مشواره الفني وتقديم أعمال جيدة وهذا لا يحدث مع انشغاله بكل شائعة تظهر على الساحة.

