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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برودة شديدة بالليل | الأرصاد تعلن مفاجآت جديدة عن الطقس

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمي على القاهرة الكبري خلال فترة النهار تصل لـ ٣٣ درجة مئوية، ولكن في فترة الظهيرة مع ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح تزيد من الشعور بالأجواء الحارة خلال فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد تشهد أجواء حارة وأيضا في المناطق الجنوبية.

سوف تتجه درجات الحرارة إلى الانخفاض بداية من 23 سبتمبر

 

وأشارت غانم خلال مداخله هاتفية لبرنامج نشرة الأخبار المذاع على فضائية الدي إم سي تقديم الإعلامي هيثم سعودي أن بداية فصل الخريف رسميا سيبدأ من ٢٣ سبتمبر سوف تبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الانخفاض وهذا يعتبر النصف الأول من فصل الخريف، لافتة إلى أن حالة الطقس سوف تتحسن بشكل أكبر بداية من الأسبوع المقبل.

أكتوبر المقبل

واضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سوف تقل درجات الحرارة في فترات الليل، وسوف يزيد الشعور بالبرودة الشديدة خاصة في شهر أكتوبر خلال فترات الليل، مؤكده على استقرار الأحوال الجوية الأسبوع المقبل.

انخفاض نسب الرطوبة

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم انخفاض نسب الرطوبة على مدار اليوم ليقلل من ارتفاع حرارة الطقس، مع وجود شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية  من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن  القناة ووسط سيناء، كما تصل الحرارة على القاهرة الكبرى بين 33 إلى 34 درجة والصغري تسجل 24 درجة.

وجاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 33- 24
الإسكندرية 30 - 24

6 أكتوبر 34- 23

العلمين الجديدة 30- 24

السلوم 29 -21

دمياط 32 -24

بورسعيد 31- 25

المنصورة 34- 25
الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34- 24

شرم الشيخ37-28

العريش 31-23

رفح 31-25

طابا 34- 25
الغردقة 35 -27

بني سويف 34- 23

أسيوط 34-23
أسوان 38 - 27
الوادى الجديد38- 22

 

 

 

نسب الرطوبة درجات الحرارة الأسبوع المقبل البرودة الشديدة

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