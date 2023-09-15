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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

29 مليون جنيه ارتفاعًا في أرباح النيل للأدوية.. تفاصيل

شركة النيل للأدوية
شركة النيل للأدوية

ارتفعت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام،بنسبة 32.9% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.

وكشفت المؤشرات المالية المعدلة لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، عن تحقيق صافي ربح بلغ 119.21 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 89.67 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية إلى 1.005 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، من 876.78 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له. 

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل،  حققت صافي ربح بلغ 121 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مايو 2023، مقابل أرباح بلغت 112.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

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مليار جنيه إيرادات النيل للأدوية خلال العام المالي الماضي

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7 ملايين جنيه زيادة بأرباح النيل للأدوية خلال الـ11 شهرا الأولى لعام 2022 /2023

واعتمدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2023- 2024، بصافي ربح  158.4 مليون جنيه.

وتستهدف شركة النيل للأدوية إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي،وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.

منتجات الشركة 

وتعد شركة النيل للأدوية من أكبر شركات الأدوية فى الشرق الأوسط، وتقوم الشركة بصناعة وتسويق الأدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والخلاصات والأدوية البيطرية.

وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من اسهم الشركة ،ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى (28%) مملوك للقطاع الخاص بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام


 

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