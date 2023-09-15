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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق ابو حماد امام قرية عليم دائرة مركز ابو حماد وتم نقل المصابين الي مستشفى أبوحماد وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبوحماد باستقبال كلا من "محمود م ف" 36 سنة و"عبد العزيز ا ع" 28 سنة و"محمد ج م" 27 سنة مقيمين منيا القمح مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو حماد امام قرية عليم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية اصابة 3 اشخاص أبو حماد النيابة العامة الصحية اللازمة كدمات وسحجات وقوع حادث انقلاب سيارة نقل المصابين

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