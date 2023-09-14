وفاة شخص وإصابة 10 في انقلاب سيارة بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 10 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق بلبيس- السلام.
تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بإستقبال جثة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة واستقبال 10 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس- السلام، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.