مصرع شخص في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى شيفروليه بالشرقية

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى شيفروليه بالطريق الإقليمي القادم من بنها اتجاه كارته الصنافين وتم نقل الجثة إلى مستشفى السعديين والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين دائرة مركز منيا القمح بإستقبال "سيد ا ع س" 37 سنة مقيم دبركي دائرة مركز منوف "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى شيفروليه بالطريق الإقليمي القادم من بنها اتجاه كارته الصنافين وتم نقل الجثة إلى مستشفى السعديين والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.