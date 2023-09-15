الهلال يكتسح الرياض بسداسية في الدوري السعودي

اكتسح فريق الهلال نظيره الرياض، بنتيجة 6-1، في إطار الجولة 6 من الدوري السعودي.



وجاءت سداسية الهلال عن طريق ميتروفيتش وياسر الشهراني وناصر الدوسري ومالكوم وسالم الدوسري (هدفين) في الدقائق 30، 45+4، 68، 83، 87، 90+5.



بينما جاء هدف الرياض عن طريق علي الزعقان في الدقيقة 90+6.



وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، نيفيز، سالم الدوسري، ميشايل، سافيتش، مالكوم، ميتروفيتش



ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 16 نقطة، بينما الرياض في المركز 16 برصيد 4 نقاط.