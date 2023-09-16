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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تصرف حاسم من أنغام مع شيرين.. وفاة والدة عماد البهات وحفيد سيد درويش.. رد صادم لابنة رانيا يوسف على فستان البطانة

أنغام وشيرين
أنغام وشيرين

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

فنانة شهيرة.. إلهام شاهين تكشف عن شخصية غيرت مسار حياتها

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن الشخصية التي غيرت حياتها وكانت سببا في أن تغير وجهتها إلى عالم التمثيل.

تصرّف حاسم من أنغام بعد شائعات خلافها مع شيرين

وضعت الفنانة أنغام حدا للشائعات المتداولة عن وجود خلافات بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية حفل "صوت مصر" الذى أقيم في المملكة العربية السعودية والذى أشاد به كبار النقاد وصناع الموسيقى في العالم العربي وحقق نجاحا كبيرا.

بحضور العوضي وزينة .. أبطال فيلم الإسكندراني يحتفلون بانطلاق تصويره | شاهد

احتفل أبطال فيلم الإسكندراني بانطلاق تصوير العمل في موقع خاص داخل مدينة الإنتاج الإعلامي قبل الانتقال إلى التصوير الخارجي في الإسكندرية.

واجتمع أبطال فيلم الإسكندراني لتقطيع تورتة انطلاق تصوير العمل مع المخرج خالد يوسف.

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

علقت الفنانة بشرى، على الانتقادات التي تعرضت لها من بعض زملائها في الوسط الفني، الذين اتهموها بعدم إرسال دعوات لهم لحضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

وقالت بشرى، في لقائها مع برنامج “الراديو بيضحك مع فاطمة"، الذى يذاع على "راديو 9090"، هذا العام لم يكن لي دور تنفيذي في المهرجان، وأن شاركت فيه بصفتي عضوا مؤسسا في هذا المهرجان، واعتذرت عن القيام بهذه المهام منذ عامين.

وفاة الحفيد الأصغر للموسيقار سيد درويش

توفى طارق درويش، الحفيد الأصغر للفنان سيد درويش، وهو ما أعلن عنه شقيقه، محمد درويش، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

الموت يفجع المخرج عماد البهات في والدته

أعلن المخرج عماد البهات، وفاة والدته.

وكتب عماد البهات، خبرا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “رحلت أمي روحية.. عاشت بهدوء ورحلت بسلام.. دعواتكم”.

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

كشفت نانسى ابنة الفنانة رانيا يوسف عن رأيها فى الانتقادات التى وجهت لها بسبب ارتدائها فستان البطانة بعد ارتداء والدتها نفس الفستان فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى أثار ضجة كبيرة وقتها.

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يزيح أكرم حسني وينتصر على الجميع

شهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي.

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