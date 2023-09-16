عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم عده سيارات بطريق مفارق خضير اتجاة الصالحية وتم نقل المصابين الي مستشفى الصالحية الجديدة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة باستقبال كلا من "محمد ا م" 24 سنة مصاب بكدمات بالرأس ما بعد الارتجاج و"محمد ع م"22 سنة مصاب بسحجات متفرقة بالجسم و"عمر ا ع" 25 سنة مصاب بكدمة بالكتف الايسر و" ابو بكر س ع" 24 سنة مصاب بكدمات بالصدر وجميعهم مقيمين الصالحية الجديدة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم عده سيارات بطريق مفارق خضير اتجاة الصالحية وتم نقل المصابين الي مستشفى الصالحية الجديدة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

اصابة 3 اشخاص الأجهزة الامنية الإنتقال والفحص ت الرعاية الصحية الصالحية الجديدة الصحية اللازمة انقلاب سيارة انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

هل عاصفة التنين على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة بعد كارثة دانيال

موضوعات متعلقة

تشديدات أمنية بمحيط جنايات الزقازيق تزامناً مع محاكمة الأم المتهمة بإنهاء حياة طفلها

بتكلفة 64 مليون جنيه.. 6 مشروعات خدمية وتنموية في ديرب نجم بالشرقية

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد الشرقية

وحدة التدخل السريع ترفع 51 ألف و480 طن قمامة ومخلفات مبانى بالشرقية

وفاة شخص وإصابة 10 في انقلاب سيارة بالشرقية

ضبط 6500 علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

ترشيحاتنا

الصحة العالمية عن الوضع في ليبيا : أكثر من 9000 شخص في عداد المفقودين

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات

كيف فعلها؟| طفل يبتلع 8 إبر حقن.. والأطباء يتدخلون بـ "فتح بطنه"| تفاصيل مثيرة

الذكري السنوية الأولي.. إيرانيون يحيون ذكري وفاة مهسا أميني

تقرير مخابراتي يكشف أهداف روسيا في أوكرانيا خلال الشتاء المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها خرافي.. ساعة ياسمين صبري في دبي تثير الجدل

أعراض الحمل في الشهر الثالث.. التقلصات والإنتفاخ أبرزها 

هل يمكن لجراحة السمنة أن تخفف من وزنك بشكل دائم؟ تفاصيل صادمة

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

فيديو

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ