إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم عده سيارات بطريق مفارق خضير اتجاة الصالحية وتم نقل المصابين الي مستشفى الصالحية الجديدة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة باستقبال كلا من "محمد ا م" 24 سنة مصاب بكدمات بالرأس ما بعد الارتجاج و"محمد ع م"22 سنة مصاب بسحجات متفرقة بالجسم و"عمر ا ع" 25 سنة مصاب بكدمة بالكتف الايسر و" ابو بكر س ع" 24 سنة مصاب بكدمات بالصدر وجميعهم مقيمين الصالحية الجديدة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم عده سيارات بطريق مفارق خضير اتجاة الصالحية وتم نقل المصابين الي مستشفى الصالحية الجديدة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.