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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: الذكاء الاصطناعي سيكون شريك حيوي في تحقيق أهداف التعليم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون العنصر الفاعل الذي يحقق تحولاً نوعياً في تجربة التعليم للطلاب.

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أكد الخبير التربوي، أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تكنولوجيا، بل هو سيكون شريك حيوي في تحقيق أهداف التعليم وتحسين جودة التعليم وتسهيل وصول العلم للجميع كحلاً مبتكرًا وفعالًا للتغلب على جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية بل هو شريك استراتيجي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التعليم من خلال تحسين جودة التعليم وتوفير الفرص التعليمية للجميع.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن من خلال توظيفه الذكي لتحليل البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في أتاحة التعليم لكل فرد، يمكن لهذا النهج الابتكاري أن يساعد في تجاوز العوائق التي قد تواجه الطلاب في سبيل تعلمهم.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الذكاء الاصطناعي يعمل كحلقة وصل بين الطلاب والمعلومات، حيث يتيح للراغبين في تلقي العلم فرصًا للتعلم في أي وقت وأي مكان، سواء كانوا في منازلهم أو في أي أماكن، وهذا يجعل التعلم أمرًا مستدامًا وقابلًا للتخصيص حسب تطلعات المستقبل.

وصح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، بالذكاء الاصطناعي سيعمل علي إتاحة التعليم وفقًا لاحتياجات وقدرات كل طالب ومرحلته التعليمية، وفهم سلوكيات الطلاب ومستوياتهم واقتراح خطط تعليمية مخصصة، تزيد من فرص الطلاب لتحقيق النجاح في مساراتهم التعليمية وتطوير مهاراتهم بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم الذكاء الاصطناعي في جعل عمليات التعلم أكثر تفاعلاً وتشويقاً من خلال توفير أساليب تعليمية متنوعة تناسب تفضيلات الطلاب، وبذلك يمكن أن يحسن تجربة التعلم ويزيد من مستوى الاستفادة العليا من عملية التعليم.

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