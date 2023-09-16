الزراعة: تجديد اعتماد معامل معهد الصحة الحيوانية طبقا للمعايير الدولية

جددت وزارة الزراعة، الثقة فى اعتماد معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية طبقا للمواصفة القياسية الدولية ايزو17025 من خلال زيارة وفد من المجلس الوطنى للأعتماد (الأيجاك) لمعامل المعهد لمدة يومين متتاليين الخميس والجمعة 14 ، 15 /9/2023.

وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستدامة فى رفع كفاءة المعامل وتطويرها وتحديثها وتعظيم الاستفادة منها والاستغلال الأمثل لأصولها ودورها المجتمعى تحت من اشراف من د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتقدمت واسرة معهد بحوث الصحة الحيوانية بالشكر والتقدير لوزير الزراعة للدعم اللامحدود للمعهد ليكون منارة علمية بحثية تطبيقية إقليمية متميزة ورئيس مركز البحوث الزراعية لتشجيعه ومتابعته المستمرة والمتميزة للمعهد.



وأكد د. ممتاز شاهين مدير المعهد بأنه بفضل الله وتوفيقه ودعم من القيادة السياسية والتنفيذية تم تجديد الثقة بمعامل المعهد المتخصصة والنوعية (أقسام ووحدات ومعامل دولية ومرجعية) من المجلس الوطنى للاعتماد (الايجاك) طبقا للمواصفة (ISO17025) و المعهد مستمر فى التطوير والتحديث والتقدم والأزدهار لكسب ثقة العملاء وتقديم افضل وأدق الخدمات للقطاع الخاص والحكومى بالإضافة للخدمات المجتمعية لصغار المربيين وخاصة القرى الأكثر احتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) و ستظل الريادة لمصر فى مجال المختبرات المرجعية العالمية فى افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بأن جميع أمكانيات المعهد وفروعه مسخرة للمنظومة البحثية التطبيقية لدعم الأقتصاد القومى والمشاركة المجتمعية ودعم القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الأنمائية أنطلاقاً من رؤية مصر 2030 كما قدم الشكر لجميع العاملين بالمعهد متمنياً كل التقدم والأزدهار للمعهد العريق،